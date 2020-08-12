Yurt dışında yaşayan Türklerin gurbet yolculuğu sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yurt dışında yaşayan Türklerin gurbet yolculuğu sürüyor

Yurt dışından gelen Türklerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.

Yurt dışında yaşayan Türklerin gurbet yolculuğu sürüyor
12.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:24

Yurt dışından gelen Türklerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.

İzinlerinde ailelerini ve akrabalarını ziyaret eden gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor.

Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dönüş yolculuğuna devam ediyor.

Almanya'ya dönen Şener Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilini İzmir ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçirdiğini söyledi.

Tatilin güzel ve çabuk geçtiğini belirten Gezer, "Her yıl tatillerde ülkemize geliyoruz, şimdi dönüş yolundayız. Orası da ikinci vatanımız sayılır işimiz, ailemiz, düzenimiz orada." dedi.

"Gelirken bir an önce gelmek istiyor insan"

Hollanda'ya dönen Mustafa Karakaya ise tatilini koronavirüs tedbirlerinden dolayı kısa kestiğini ifade etti.

Sivas'ta yakınlarını ziyaret ettiğini anlatan Karakaya, "Bu yıl çok gelen olmadı. Çevremizden de biliyoruz gelenler de işini halledip, tatilini yaptıktan sonra yaşadığı ülkeye geri döndü. Bu yıl geçen yıllarda gelenlerin yarısı oranında gelen olmadı. Koronavirüs nedeniyle rahat rahat gezemedik. Tatilimizi illaki engelledi salgın." şeklinde konuştu.

Karakaya, her yıl Türkiye'ye gelirken sevinç Türkiye'den dönerken burukluk yaşadıklarını belirterek, "Gelirken bir an önce gelmek istiyor insan ama gideceğimiz zaman buruk gidiyoruz. Ama gideceğimizi de bilerek geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı Güncel
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Güncel
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu Yaşam
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi 3. Sayfa
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu
Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Trabzonspor, Marlon'un 1 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi
Trabzonspor, Marlon'un 1 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Ajda Pekkan Demet Akalın Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Okan Buruk Caner Erkin Burak Yılmaz Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Yurt dışında yaşayan Türklerin gurbet yolculuğu sürüyor - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 14:24:26. #1.14#
title