Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının şirketleri, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek - Haberler
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Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının şirketleri, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Güncel
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Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının şirketleri, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek.

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Merkez Bankası tarafından yayımlanan karar ile; Yurt Dışında Yaşayan Yerleşik Vatandaşların Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapıldı. Tebliğ'de yapılan değişiklikte; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabileceği belirtildi.

Değişiklikle; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının talep etmesi halinde, sermayedar olduğu şirketler üzerinden, ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek YUVAM hesabı açabileceği aktarıldı.

Değişikliğin, bugünden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


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Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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