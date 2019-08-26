Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Eğitici Eğitimi Kursu sona erdi

26.08.2019 14:45

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Eğitici Eğitimi Kursuna katılan eğitimcilere sertifikaları Eskişehir Öğretmenevinde düzenlenen tören ile verildi.



Kurs, yurt dışında yaşayan Türkler ve akraba topluluklarına yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görevli öğretmen ve Türkçe eğiticilerinin, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, Türkçe öğretimi yapılan derslerdeki yeni yaklaşım, yöntem ve teknikler konusunda mesleki yeterliklerinin artırılması ile yeni teknolojilerin kullanımına ilişkin becerilerinin geliştirilmesi amacıyla imzalanan protokol kapsamında düzenlendi.



Yunanistan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve KKTC'den gelerek 19-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında eğitim alan 86 eğitimcinin sertifikaları törene katılan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı, İl Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Cırıt ve eğitim veren öğretim görevlileri tarafından verildi.



Gelen grubu temsilen konuşan Kosova'nın Mamuşa Belediyesinden Milazim Mazrek, "Sizinle burada bir haftadan beri aynı çatı altında eğitim görmek Balkanlarda ve KKTC'de görev yapan değerli meslektaşlarımızla oradaki sorunları dile getirmek gerçekten mutluluk verici bir olaydı. Gerçekten bizler birer evladı Fatihanız. Osmanlı dönemi yıkılır ve o dönemde milyonlarca kardeşimiz Anadoluya göç eder. Ama bir o kadar kardeşimizde ülkenin nöbetini tutmak ve ezan sesini yaşatmak için orada kalır. Bizler Türkiye Cumhuriyeti ile ne kadar gurur duysak azdır. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa orada Ülkemizin nefesini hissediyoruz" dedi.



Balkanlardan ve KKTC'den gelen misafirleri Eskişehir'e de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Cırıt, "Sizler bulunduğunuz yerde bir medeniyetin temsilciliğini, Türkiye'nin bekçiliğini yapıyorsunuz. Çünkü bu medeniyet öyle bir medeniyet ki, kurulduğu gün insanlara adaleti, eğitimi, ahlakı getirdi. Bu medeniyet İstanbul'un fethinden önce İstanbul'da yaşayanlara şunu söyletti: Burada kardinal külahı görmektense, Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz. İşte bu medeniyetin bekçilerisiniz sizler. Sizler orada var oldukça Anavatan Türkiye'de sizler için çarpan kalplerin daha da dinç daha da yürekli attığını göreceksiniz. Onun için bu eğitimin gerçekten önemi çok büyüktür. Bu eğitime ön ayak olan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürümüz Sn. Doç. Dr. Adnan Boyacı'ya, ekibine ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Siz değerli öğretmenlerimizin şunu bilmesini istiyorum. Sizin orada tırnağınıza bir diken batsa, bizim burada ciğerimiz acır, kalbimiz acır. Bunu asla unutmayınız. Sizler bizim can yoldaşımızsınız, dostumuzsunuz, soydaşımızsınız. Sizleri tekrar misafir etmekten mutluluk duyarız." diyerek sözlerini sonlandırdı.



Törende konuşan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürümüz Doç. Dr. Adnan Boyacı; "Bugün bu eğitimi sizlere sunuyorsak Osmanlıdan aldığımız mirası Cumhuriyet ile taçlandırarak buraya getirdiğimiz için sunuyoruz. Bu iddia ve bu iddiaya ilişkin yaptıklarımız ve yapacaklarımız öğretmenlerimiz ve okul misyonu üzerinden ilerliyor. Her medeniyetin iddiasını taşıyan bir araçta dildir. Dil bir taraftan o medeniyete ilişkin kültürü, sanatı, bilimi üzerinde taşıyıp inşa ederken öbür taraftan yeni nesillere hem kendilerini ifade etmeleri hem de birlikte var olabilmeleri için ortak bir akıl sağlıyor. Dolayısıyla sınıf öğretmenlerimizi, Türkçe öğretmenlerimizi ve Edebiyat öğretmenlerimizi bu anlamda ayrıca önemsiyorum. Biz bunu Türkiye'de yaşayan çocuklarımız için düşünmedik. 2023 Vizyon belgesindeki stratejik amaç ve eylemlerimiz arasında yurtdışında yaşayan Türkler için, soydaşlarımızın çocukları içinde aynı davayı, kaygıyı güttük. Ekim ayında yayınlanan bu belgenin ilk icraatı da buradadır" diyerek, eğitimcileri ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.



Tören, eğitimin değerlendirilmesi ve ileride bu yönde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA