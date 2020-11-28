Yurt dışında yaşayan hayırseverlerden örnek davranış
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Yurt dışında yaşayan hayırseverlerden örnek davranış

28.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:37

Yurt dışında yaşayan hayırseverlerden örnek davranış Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yurt dışında yaşayan hayırseverler, bir fırına ait olan veresiye defterinde biriken borcun tamamını ödeyerek bir çok ailenin yüzünü güldürdü.

Yurt dışında yaşayan hayırseverlerden örnek davranış

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yurt dışında yaşayan hayırseverler, bir fırına ait olan veresiye defterinde biriken borcun tamamını ödeyerek bir çok ailenin yüzünü güldürdü.

Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde 20 yıldır fırın dükkanı işleten Sesiz kardeşleri, aslen Mardinli olan ancak yaşadığı ülke ve kendi isimlerinin duyurulmasını istemeyen hayırsever grup, telefonla arayarak veresiye defterindeki borçlarını ödemek istediklerini belirtti. Veresiye defterinde biriken 10 bin lirayı Ramazan Sesiz'e gönderen hayırseverler, birçok ailenin yüzünü güldürdü. Fırıncı Ramazan Sesiz de iş yerinin camekanına "Sümbül ekmek fırının değerli müşterileri, veresiye borçlarımızın tamamı bir grup hayırsever tarafından 24 Kasım 2020 tarihinde ödenmiştir. Hayırseverlere teşekkür ederiz, Allah kabul etsin" pankartını astı.

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Fırınlarında askıda ekmek uygulamasının devam ettiğini söyleyen Ramazan Sesiz, "Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Biz vatandaşlar tarafından sevilen bir fırınız. Genelde hayırseverler buraya yöneliyor. Ekmek dağıtmak için gerek Ramazan ayında askıda ekmek kampanyamız sürekli hayatta" dedi.

Borç defterlerinin kapatan hayırseverlere teşekkür eden Sesiz, "Daha önce tanıdığımız insanlar bu fırındaki bütün borçların kapanmasını istediler. Borç defterimiz baya kabarmıştı. Bu süreçte tanıdığımız insanlardan da isteyemiyorduk. Yurt dışında yaşayan bir grup hayırsever defterdeki borcun hepsini kapattı. Allah hayırlarını kabul etsin" diye konuştu.

Yurt dışında yaşayan hayırseverlerden örnek davranış
Yurt dışında yaşayan hayırseverlerden örnek davranış
Yurt dışında yaşayan hayırseverlerden örnek davranış
Yurt dışında yaşayan hayırseverlerden örnek davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ

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