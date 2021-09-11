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Yurt dışında yaşayan gençler, YTB'nin desteğiyle TEKNOFEST'te yerini alacak

AA / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel
Yurt dışında yaşayan gençler, YTB'nin desteğiyle TEKNOFEST'te yerini alacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e yurt dışında yaşayan gençlerin ziyaretçi olarak katılımını sağlamak için ulaşım ve konaklama desteği veriyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e yurt dışında yaşayan gençlerin ziyaretçi olarak katılımını sağlamak için ulaşım ve konaklama desteği veriyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB, yurt dışında yaşayan gençlerin TEKNOFEST'e ziyaretçi olarak katılımını sağlamak için destek programı ilan etti. Program ile dünyanın dört bir yanından gençler başvuru yaparak Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne YTB'nin desteğiyle katılma şansı yakalayacak.

Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen etkinlikler ve söyleşiler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapan TEKNOFEST, Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Çeşitli teknoloji yarışmalarının düzenlendiği etkinlik, bu yıl 21-26 Eylül'de, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

YTB'nin destek programı başvurularının değerlendirilmesi sonucunda katılmaya hak kazanan adayların festival süresince İstanbul'da konaklamaları ve festival alanına ulaşımları YTB tarafından karşılanacak. Ayrıca katılımcıların yaşadıkları ülkelerden İstanbul'a gidiş-dönüş uçak biletlerine 100 Euro'ya kadar destek verilecek.

Başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olanların başvurabileceği destek programından, 31.08.2003 tarihinden önce ve 01.01.1991 tarihinden sonra doğmuş olanlar yararlanabilecek.

Başvuru şartları arasında ortaöğretimini yurt dışında tamamlamış olmak da yer alıyor. Yurt dışında havacılık, uzay ve mühendislik bilimleri alanında öğrenim gören, mezun olan, uzmanlığı olan veya bu alanlara ilgi ve meşguliyeti olduğunu belgeleyenler bu programdan yararlanabilecek.

Başvurular 15 Eylül'e kadar "https://basvuru.ytb.gov.tr/" adresi üzerinden alınacak. Adaylar ayrıntılı bilgi için "teknofest@ytb.gov.tr" adresine e-posta göndererek müracaat edebilecek.

AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yurt dışında yaşayan gençler, YTB'nin desteğiyle TEKNOFEST'te yerini alacak - Haberler
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