Yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşları, 4 Nisan'daki genel seçime hazırlanıyor
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Yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşları, 4 Nisan'daki genel seçime hazırlanıyor

14.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:23
Yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşları, 4 Nisan'daki genel seçime hazırlanıyor

Bulgaristan'da Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), 4 Nisan'da düzenlenecek parlamento seçimlerinde yurt dışında yaşayan seçmenler için 465 sandık kuracak.

Bulgaristan'da Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), 4 Nisan'da düzenlenecek parlamento seçimlerinde yurt dışında yaşayan seçmenler için 465 sandık kuracak.

ZİK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Seçim Kanunu'nun Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerdeki sandık sayısı konusunda sınırlandırma getirdiğini, bu kapsamda Türkiye gibi birçok ülkede sadece 35'şer sandık bulundurulacağını duyurdu.

Ülkede 2017'de yapılan son parlamento seçimlerinde yurt dışındaki sandık sayısının 371 olduğu anımsatılan açıklamada, bu seçimde sandık sayısının artırılması için dünyadaki Bulgar diasporasından 87 bin 216 oy kullanma talebinin geldiği belirtildi.

Açıklamada, 4 Nisan'da oy kullanmak istediklerini beyan eden Türkiye'de 2 bin 854, Büyük Britanya'da 16 bin 159, ABD'de ise 5 bin 30 kişi yazılı başvuruda bulunduğu aktarıldı.

Türkiye'de yaşayanların Ankara, İstanbul, Edirne, Bursa, İzmir, Manisa, Eskişehir, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Çorlu'daki sandıklara gidebileceği kaydedildi.

HÖH milletvekilleri 35 sandık kotasının artırılmasını talep etmişti

Parlamentoda grubu olan muhalefet Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi, Seçim Kanunu ile ilgili parlamento görüşmelerinde, AB haricindeki ülkelere verilen 35 sandık kotasının artırılmasını talep etmişti.

HÖH milletvekilleri, kotanın, kalabalık Bulgar diasporasının bulunduğu Türkiye, Büyük Britanya, ABD ve Kanada gibi ülkelerde vatandaşların oy kullanma özgürlüğünü sınırlandırdığını öne sürmüştü.

Buna rağmen Başbakan Boyko Borisov hükümetine kilit destek veren, ırkçı ve aşırı milliyetçi Birleşik Vatanseverler (OP) milletvekillerinin baskısıyla kota artırımı engellenmişti.

30 siyasi parti ve koalisyon, seçimlere aday gösterdi

Kayıtlı 6,3 milyon seçmenin bulunduğu Bulgaristan'da 30 siyasi parti ve koalisyon yarışacak.

Kampanyanın başında yapılan kamuoyu araştırmaları, 6 veya 7 parti ile koalisyonunun yüzde 4 barajını aşabileceğini göstermişti.

Gözlemciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı endişelerin, sandık başına gideceklerin sayısını etkileyebileceğini öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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