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Yurt dışında sürekli görevli memurlara verilen eğitim yardımlarına ilişkin düzenleme

Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurlara aylık bazda ödenecek eğitim yardımı, çocuğun öğrenim gördüğü ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun hesaplanan yurt dışı aylığının yüzde 15'ini, üniversite öğrenimi görenler için yüzde 10'unu geçemeyecek.

Yurt dışında sürekli görevli memurlara verilen eğitim yardımlarına ilişkin düzenleme
15.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:30

Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurlara aylık bazda ödenecek eğitim yardımı, çocuğun öğrenim gördüğü ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun hesaplanan yurt dışı aylığının yüzde 15'ini, üniversite öğrenimi görenler için yüzde 10'unu geçemeyecek.

"Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kapsama dahil memurlara, aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarından yurt dışında eğitim-öğretim görenleri için verilen eğitim yardımında düzenlemeye gidildi.

Buna göre, eğitim yardımı ilk, orta ve lise öğrenimine devam eden her bir çocuk için, eğitim-öğretim yılı masrafının yüzde 50'si, 23 yaşından büyük olmamak üzere lisans düzeyinde üniversite öğrenimine devam eden her bir çocuk için ise eğitim-öğretim yılı masrafının yüzde 30'u oranında hesaplanacak ve aylık bazda ödenecek.

Eğitim yardımı, çocuğun öğrenim gördüğü ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun karar çerçevesinde hesaplanan yurt dışı aylığının yüzde 15'ini, üniversite öğrenimi görenler için yüzde 10'unu aşamayacak.

Servis, kurs ve yemek ücretleri ile benzeri ödemeler eğitim-öğretim yılı masrafı kapsamında kabul edilmeyecek.

Öte yandan, sürekli görevle yurt dışında bulunan ve aylıklarını karar kapsamında alan personele, müteakip ayın aylığına mahsuben Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde avans ödenebilecek.

Bu şekilde yapılan avans ödemeleri ait olduğu aylıkla birlikte kanuni kesintilere tabi tutulacak. Verilen avans ilgililerin ölümü halinde geri alınmayacak.

Kaynak: AA

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