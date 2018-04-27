Yurt Dışında Seçim, 7 Haziran'da Başlayacak

Seçim takvimine göre Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında 7 Haziran Perşembe gününden başlayarak 24 Haziran Pazar akşamına kadar oy kullanabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda yurt dışındaki seçmenler 30 Haziran Cumartesi gününden başlayarak 8 Temmuz Pazar akşamına kadar gümrük kapılarında oy kullanabilecek.

Yurt dışındaki seçmenler, bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ve gün sayısı farklılık göstermekle birlikte, ilk tur için 7-19 Haziran, seçimin ikinci tura kalması durumunda ise 30 Haziran-4 Temmuz arasında oy verebilecek.

2 MAYIS'TA İLAN EDİLECEK

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü, 2 Mayıs Çarşamba günü TSİ 08.00'de www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilecek ve 12 Mayıs Cumartesi günü TSİ 17.00'de de ilan sona erecek. İlan süresince yurt dışında yaşayan vatandaşlar www.ysk.gov.tr adresindeki Yurt Dışı Seçmen Sorgulama sayfasından kütüğe kayıtlı olup olmadıklarını kontrol edebilecek. 12 Mayıs'tan sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nde ismi bulunmayanlarla kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen seçmenlerin, 2-12 Mayıs günleri arasında dış temsilciliklere başvurarak adres beyan formu doldurmaları gerekiyor.

Aynı günler arasında Türkiye'de bulunanlar ise en yakın nüfus müdürlüğüne pasaportları ile birlikte müracaat ederek adres beyan formu doldurarak aynı işlemi yapabilecek.

Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacak.