Yurt dışında OSB'ler kurulabilecek Organize sanayi bölgesi (OSB) tüzel kişilikleri veya Türkiye'de yerleşik şirketler tarafından yurt dışında OSB'ler kurulabilecek, kurulan, işletilen veya ortak olunan bu bölgeler için eğitim ve danışmanlık ile kredi destekleri sağlanabilecek.

Organize sanayi bölgesi (OSB) tüzel kişilikleri veya Türkiye'de yerleşik şirketler tarafından yurt dışında OSB'ler kurulabilecek, kurulan, işletilen veya ortak olunan bu bölgeler için eğitim ve danışmanlık ile kredi destekleri sağlanabilecek.

Yurt Dışında Organize Sanayi Bölgesi Kurulması, İşletilmesi ve Bu Kapsamdaki Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yurt dışı OSB'lerin kurulması ve desteklenmesinde, Türkiye'nin politika ve hedeflerine uygunluk dikkate alınacak. Yurt dışı OSB'lerin, Türkiye'nin dış ticaretine katkı sağlaması, yatırım ortamını iyileştirmesi, uluslararası marka değerini artırması, OSB uygulama deneyiminin yaygınlaştırılması ve ülkedeki yatırımların katma değerini yükseltecek nitelikte bulunması esas olacak.

Organize sanayi bölgesi (OSB) tüzel kişiliklerinin yurt dışında OSB kurabilmesi, işletebilmesi veya kurulmuş olanlara ortaklığı için OSB'nin genel kurulla yönetilmesi ve 25 milyon liradan az olmamak üzere öz sermayeye sahip bulunması gerekecek.

Türkiye'de yerleşik şirketlerin ise anonim şirket olması ve aynı tutarda öz sermayesinin bulunması zorunlu kılındı. Söz konusu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranında artırılacak.

Kurulacak, işletilecek veya ortak olunacak yurt dışı OSB'nin bulunduğu ülkede söz konusu bölgenin ulaşım hatlarına bağlantısı, altyapı ve üstyapının temel ihtiyaçlarına dair master planı, bölgenin işletilmesi, tanıtılması ve geliştirilmesine dair işletme planı ve alanın sanayi alanı olduğunu gösterir belgeyi içeren fizibilite raporuyla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunulacak.

DESTEKLER

Yurt dışındaki OSB'lerin planlanması, kuruluşu, yapılaşması ve işleyişine ilişkin eğitim ve danışmanlık gibi teknik destekler verilebilecek.

Yurt dışında OSB kuracak, kurulmuş olanlara ortak olacak veya işletecek OSB tüzel kişiliklerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçe imkanları çerçevesinde kredi sağlanabilecek. Kredilendirilmesi uygun görülen projeler, Bakanlık tarafından yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığına teklif edilecek.

Kredi faiz oranları ve geri ödeme koşulları, Sanayi ve Teknoloji ile Hazine ve Maliye bakanlıkları tarafından müşterek hazırlanan ilgili mevzuatlara göre gelişmiş iller için belirlenen oran ve sürelerde uygulanacak.

Yurt dışı OSB'lerin, iş ve işlemleri gerçekleştirirken yaşanabilecek ihtilafların çözümü için, bulundukları yabancı ülkelerin mevzuatlarının izin verdiği ölçüde muhataplarıyla yaptıkları anlaşmalara tahkim şartını eklemeleri veya tahkim kurumunu tercih etmeleri gerekecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yurt dışı OSB kurulması ve işletilmesi sürecinde proje, plan, etüt, inşaat, kontrol, denetim ve benzeri konularda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla imzalanacak protokoller çerçevesinde iş birliği yapabilecek.

Kaynak: İHA