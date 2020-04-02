Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Haberler
Türkiye, Cezayir, Güncel

Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 124'e ulaştığını açıkladı.

02.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:20
Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 124'e ulaştığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Video Konferans Toplantısının ardından Milli Savunma Bakanlığında değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Kovid-19 nedeniyle ilki 17 Mart'ta, ikincisi 23-24 Mart'ta 17 ülkeden 5 bin 528 Türk vatandaşı ve ardından farklı ülkelerde eğitim gören çok sayıda öğrencinin ülkeye getirildiğini aktardı.

Türkiye'ye getirilen vatandaşların tahliyesinin daha sonra da devam ettiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Toplam 50'den fazla ülkeden 20 bini aşkın vatandaşımızı ülkemize getirdik." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'deki sağlık sisteminin güçlü olması nedeniyle halen yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşların olduğunu belirterek, "Yeni talepte bulunan vatandaşlarımızın gelmesi için de ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Çavuşoğlu, Türkiye'de bulunan Cezayir vatandaşlarının durumuna ilişkin, şunları söyledi:

"Ülkemizde bulunan 1700'den fazla Cezayir vatandaşını yarından itibaren Cezayir'e göndermeye başlayacağız. Bununla ilgili bugün Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile bir kez daha görüştüm. Yine Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) da Cezayir Cumhurbaşkanı (Abdulmecid Tebbun) ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Pazar gününe kadar bu tahliye tamamlanmış olacak. Cezayir'de de bizim vatandaşlarımız var. Cezayir'deki 1200 civarındaki vatandaşımızı da Cezayirlileri (ülkelerine) götürmek için gelen THY ve Cezayir Hava Yollarıyla ülkemize getireceğiz ve karantinaya tabii tutacağız."

Suudi Arabistan'da da yaklaşık 1000 Türk vatandaşının olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buradaki vatandaşlarımızı da karantina şartıyla ülkemize önümüzdeki günlerde getireceğiz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına ilişkin, "Maalesef yurt dışında da virüs nedeniyle vatandaşlarımız vefat etti ve bu sayı 124'e çıktı." ifadesini kullandı.

Hayatını kaybeden vatandaşların birçoğunun ailelerini bizzat aradığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da taziyelerini ilettiğini aktaran Çavuşoğlu, bu kişilerin ailelerine her türlü desteği sağladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

240 bin takipçisi olan 'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi yakalandı Haberler
240 bin takipçisi olan "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi yakalandı
Kızılay, korona tedavisi için kan bağışı çağrısı yaptı Haberler
Kızılay, korona tedavisi için kan bağışı çağrısı yaptı
Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haberler
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim Haberler
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı
Belediye görevlileri, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara dezenfektan püskürttü
Belediye görevlileri, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara dezenfektan püskürttü
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçan şahsın, temas ettiği kişiler karantinaya alındı
Alkol almak için kaçan şahsın, temas ettiği kişiler karantinaya alındı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız...
Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu
Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Zekeriya Birkan İçişleri Bakanı
Magazin Demet Şener Demet Akalın Şeyma Subaşı Levent Dörter
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Milli Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 21:57:32. #1.14#
title