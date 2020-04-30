Yurt dışında kalan 11 bin 689 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi
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Yurt dışında kalan 11 bin 689 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından yurt dışında kalan vatandaşların getirilmesi için gerçekleştirilen 135 seferle 11 bin 689 Türk vatandaşı İstanbul'a getirilirken, 19 bin 660 yabancı yolcu da İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine tahliye edildi.

Yurt dışında kalan 11 bin 689 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi
30.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:41
KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından yurt dışında kalan vatandaşların getirilmesi için gerçekleştirilen 135 seferle 11 bin 689 Türk vatandaşı İstanbul'a getirilirken, 19 bin 660 yabancı yolcu da İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine tahliye edildi.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İller idaresi Genel Müdürlüğü'nün 16.03.2020 tarihli 89780865-153-E.5353 sayılı yazısı ile yurtdışından dönen vatandaşlarımızın önlem ve gözlem altına alınması talimatı üzerine; 17 Mart 2020-29 Nisan 2020 tarihleri arasında farklı ülkelerden İstanbul Havalimanı'na gelen 135 sefer ile 11 bin 689 vatandaşımız tahliye edilerek ilimiz ve ilimize yakın illerdeki Kredili Yurtlar Kurumu'na Bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilmiştir.  Uçuş yasakları sebebiyle Havalimanımız kara ve hava tarafında mahsur kalan çeşitli ülke vatandaşı toplam 1.976 şahıs farklı illerde karantina altına alınmış bunlardan 1.117'si ülkeleri tarafından düzenlenen tahliye seferleri kapsamında ülkelerine geri gönderilmiştir. Tahliye seferleri Ulaştırma, Dışişleri, Sağlık ve İçişleri Bakanlığı Koordinesinde yürütülmekte ve aralıklarla devam etmektedir.  04.04.2020-29.04.2020 tarihleri arasında 103 farklı ülke pasaportuna sahip 19 bin 660 kişi ülkemizden tahliye edilmiştir" denildi. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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