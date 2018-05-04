Yurt Dışında Görevli Kamu Personelinin İzinleri Durduruldu
Başbakan Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge ile 60 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin izinlerinin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde görev almaları nedeniyle durdurulması kararlaştırıldı.
Başbakan Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge ile 60 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin izinlerinin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde görev almaları nedeniyle durdurulması kararlaştırıldı.
Kaynak: Dunya.com