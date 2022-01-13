Enuygun'un 2022'nin ilk 6 ayı için yurt dışında "Fiyat Alarmı" kurulan şehirlerden yola çıkarak elde ettiği verilere göre, yurt dışında en çok seyahat hayali kurulan şehir Berlin oldu.

Enuygun, 13 Ocak Hayallerini Gerçekleştirme Günü'nde, 2022'de kullanıcıların uçak bileti alma hayali kurduğu rotaları açıkladı.

Buna göre, 2022 yılı için seyahat hayalleri kuranların favori destinasyonu geçen yıl olduğu gibi yine Berlin oldu. Kiev, Frankfurt, Düsseldorf ve Varşova da en çok seyahat hayali kurulan diğer şehirler olarak belirlendi.

Almanya, dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri arasında ilk 10'da yer alıyor. Almanya'da gezginlerin en çok tercih ettiği şehirlerin başında gelen Berlin, kültür-sanat aşıklarından tarih meraklılarına, hemen herkes için unutulmayacak bir deneyim vadediyor. Şehir içi trenleri, parkları, avlulu binaları ve devasa meydanlarıyla Berlin, 2022'de de en çok seyahat hayali kurulan şehir olmaya devam ediyor.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

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