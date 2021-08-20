Yurt dışında eğitim gören bursiyerlerin mecburi hizmetlerini tamamlamalarına ilişkin protokol güncellendi
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Yurt dışında eğitim gören bursiyerlerin mecburi hizmetlerini tamamlamalarına ilişkin protokol güncellendi

Yurt dışında eğitim gören bursiyerlerin mecburi hizmetlerini tamamlamalarına ilişkin protokol güncellendi
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Kültür Sanat

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yurt dışında lisansüstü öğrenim gören bursiyerlerin ihtiyaç duyulması halinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) mecburi hizmetlerinin devrine imkan sağlayan protokolün yenilendiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yurt dışında lisansüstü öğrenim gören bursiyerlerin ihtiyaç duyulması halinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) mecburi hizmetlerinin devrine imkan sağlayan protokolün yenilendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1416 sayılı kanun kapsamında 1929 yılından beri yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının nitelikli yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının temini maksadıyla MEB koordinesinde her yıl yurt dışına resmi burslu statüsünde öğrenci gönderildiği belirtildi.

Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin mecburi hizmetlerini yerine getirmek amacıyla, adına öğrenim gördükleri kurum ve kuruluşlara atandığı ifade edildi.

Bu kapsamda MEB bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim gören bursiyerlerin ihtiyaç duyulması halinde TPAO'ya mecburi hizmetlerinin devrine imkan sağlayan protokolün yenilendiği ve kapsamının genişletildiği aktarıldı.

Düzenlemeyle bursiyerlerin yurt dışında lisansüstü öğrenim yoluyla elde ettikleri bilgi ve deneyimlerin bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda birleştirerek TPAO'ya katkı sağlamalarının hedeflendiği açıklandı.

Protokolün Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Cemal Yıldız ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin tarafından imzalandığı kaydedildi.

Yurt dışında eğitim gören bursiyerlerin mecburi hizmetlerini tamamlamalarına ilişkin protokol güncellendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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