Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere destek

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, yurt dışındaki üniversitelerde eğitim almak isteyen lise öğrencilerine, bu alanda da bilgi sunuyor. Yurt dışı üniversite danışmanlık süreciyle ilgili ATEC ve CDS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile iş birliği yapan Doğa Koleji, 23 Şubat ve 6 Mart tarihleri arasında online bilgilendirme seminerleri düzenleyecek.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, yurt dışında eğitim almak isteyen lise öğrencilerinin hedefleri doğrultusunda bir kariyer planı yapabilmeleri için, online yurt dışı eğitim seminerleri düzenliyor. ATEC ve CDS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile iş birliği yapan Doğa Kolejinde her yıl liseden mezun olan öğrencilerin yüzde 10'u, yurt dışında eğitim alıyor.

"VELİLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN ONLINE SEMİNER"

ATEC Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı firması tarafından, Avrupa ülkelerinde üniversite eğitimi almak isteyen lise öğrencileri için 23 Şubat Salı günü Saat 15.00'te; 27 Şubat Cumartesi günü Saat 13.00'te ise veliler için online seminer verilecek. CDS Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı firması, Amerika ve Kanada'da üniversite eğitimi almak isteyen lise öğrencileri için 2 Mart Salı günü Saat 15.00'te; 6 Mart Cumartesi günü Saat 13.00'te ise velilere online seminer verecek. Bütün yayınlar Teams üzerinden yapılacak. Seminerlere, yurt dışındaki üniversitelerde eğitim almak isteyen tüm Doğa Koleji lise öğrencileri ve velileri katılabilecek.

"ÖĞRENCİLERİMİZ ULUSLARARASI AKREDİTASYONU OLAN SERTİFİKALARA SAHİP OLUYORLAR"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Öğrencilerimizin, küçük yaşlardan itibaren yabancı dil yeterliliklerini geliştirip dili aktif kullanmalarını sağlıyoruz. Lisede İngilizce eğitim programlarına katılan öğrencilerimiz, uzaktan eğitim sürecinde de uluslararası akademik sınavlara hazırlanıyor. Öğrencilerimizin global düşünme ve argüman oluşturma becerileri gelişirken; yurtiçi, yurt dışı üniversite hayatlarında ve mesleki yaşantılarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve uluslararası akreditasyonu olan sertifikalara sahip oluyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı