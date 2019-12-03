Yurt dışında çalışmak isteyen hekim sayısı son yedi yılda 15 kat arttı: Doktorlar 'kaçıyor' mu?
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Yurt dışında çalışmak isteyen hekim sayısı son yedi yılda 15 kat arttı: Doktorlar 'kaçıyor' mu?

Yurt dışında çalışmak isteyen hekim sayısı son yedi yılda 15 kat artarak 906’ya yükseldi.

03.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:57
Yurt dışında çalışmak isteyen hekim sayısı son yedi yılda 15 kat arttı: Doktorlar 'kaçıyor' mu?

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Meslektaşlarımız 'yi artık 'hekimlik yapılamaz' nitelikte buluyor


(TTB)


Yurt dışında çalışmak isteyen hekim sayısı son yedi yılda 15 kat artarak 906'ya yükseldi.


Türk Tabipler Birliği (TTB) 2012-2019 yıllarında yurt dışında çalışabilmek için sicil verisi isteyen hekimlerin sayısını açıkladı. Veriler, son 8 yılda Türkiye'de çalışmak istemeyen hekim sayısının sistematik biçimde arttığını ortaya koydu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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