Yurt dışında çalışmak isteyen hekim sayısı son yedi yılda 15 kat arttı: Doktorlar 'kaçıyor' mu?
Yurt dışında çalışmak isteyen hekim sayısı son yedi yılda 15 kat artarak 906’ya yükseldi.
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Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Yurt dışında çalışmak isteyen hekim sayısı son yedi yılda 15 kat artarak 906'ya yükseldi.
Türk Tabipler Birliği (TTB) 2012-2019 yıllarında yurt dışında çalışabilmek için sicil verisi isteyen hekimlerin sayısını açıkladı. Veriler, son 8 yılda Türkiye'de çalışmak istemeyen hekim sayısının sistematik biçimde arttığını ortaya koydu. Euronews.com'da Görüntüle