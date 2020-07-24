Yurt dışında 80 bin Nijeryalı zorla çalıştırılıyor Nijerya Diaspora Komitesi Başkanı Tolu Akande-Sadipe, 80 bin Nijeryalının yurt dışında zorla çalıştırıldığını ve bazılarının cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı.

Nijerya Diaspora Komitesi Başkanı Tolu Akande-Sadipe, 80 bin Nijeryalının yurt dışında zorla çalıştırıldığını ve bazılarının cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Akande-Sadipe, Nijeryalıların daha çok Mali, Lübnan ve Orta Doğu ülkelerinde kötü muameleye maruz kaldığı bilgisini paylaştı.

Akande-Sadipe, "Yurt dışında yaklaşık 80 bin Nijeryalı zorla çalıştırılıyor ve cinsel istismara maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

Nijeryalılar için Dışişleri Bakanlığı ile İşçi ve Çalışma Bakanlığına çağrı yapan Akande-Sadipe, ülkede insan kaçakçılığıyla suçlanan kişilerin de soruşturulması gerektiğini kaydetti. Akande-Sadipe, Nijerya'da insan kaçakçılığıyla suçlanan bazı Lübnanlıların da bulunduğunu iddia etti.

Nijerya İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Ajansı (NAPTIP) verilerine göre, yaklaşık 20 bin Nijeryalı kız Mali'de elverişsiz koşullarda zorla çalıştırılıyor

Ülkedeki ekonomik kriz ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce insan göç etmek zorunda kalıyor. Birçok insan Libya üzerinden Avrupa'ya kaçmak isterken, Nijerya hükümeti vatandaşlarını kurtarmak ve geri getirmek için çeşitli girişimlerde bulunuyor.

Kaynak: AA