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Yurt dışında 40 ülkeye uçak seferleri başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını bildirdi.

Yurt dışında 40 ülkeye uçak seferleri başlıyor
04.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:05

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede dünyanın diğer ülkelerine kıyasla başarıyla atlatan Türkiye'nin "yeni normalleşme" çerçevesinde adımlarını teker teker hayata geçirdiğini aktardı.

Salgınla mücadele tedbirlerinin en üst seviyede alınarak 1 Haziran'da iç hat uçuşlarının başlatıldığını ve dış hat uçuşları konusunda da 92 ülke nezdinde girişimlere başlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ayrı ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Dış hat uçuşlarının karşılıklı açılmasıyla ilgili ilk aşamada 15 ülkeyle ön mutabakat yapıldığını belirten Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle iş birliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkelerle uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık."

Salgın döneminde dünyanın bütün ülkelerinde benzer tedbirler alındığını hatırlatan Karaismailoğlu, "Ülkeler dış hat uçuşlarını azaltarak hatta kapatarak salgını önleme çabasına girişti. Ancak tüm dünyada mücadelede önemli bir eşiği geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Artık küresel olarak bağlarımıza, ticaretimize devam etmek durumundayız. Yeniden 'bismillah' diyoruz. Yola çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak başlatılacak dış hat uçuşlarını ise şöyle sıraladı:

"10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan; 15 Haziran'da Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan; 20 Haziran'da Hollanda, Kazakistan; 22 Haziran tarihi itibariyle Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya; 25 Haziran'da Belçika."

"Bakanlıklarımızla koordinasyonumuz çok güçlü"

Dış hat uçuşlarının yeniden başlatılması konusunda Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm bakanlıklarıyla yoğun iş birliği içinde bulunduklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, uçuşlarda vatandaşların sağlığının ön planda tutulacağını ve uygulanacak tedbirlerin öneminin hayati olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, Sağlık Bakanlığınca 20 Mayıs'ta alınan karar çerçevesinde yurt dıs¸ından planlı uc¸us¸larla ülkeye gelen vatandas¸ların 14 gu¨nlu¨k izolasyonlarının, havalimanlarında yapılan muayeneleri sonrasında, kendi evlerinde yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, yurt dıs¸ından planlı uc¸us¸larla yeni gelecek kis¸ilerin havalimanı ic¸inde belirlenen alanlarda muayeneleri yapılacak ve semptomları degˆerlendirilecek. Muayene yapılan kis¸ilerin iletis¸im ve adres bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) sınır giris¸i bo¨lu¨mu¨nde kayıt altına alınacak. Havalimanında yapılan muayeneleri sırasında semptom yo¨nu¨nden s¸u¨pheli go¨ru¨len kis¸iler, havalimanlarında izolasyon alanına alınacak ve 112 aracılıgˆıyla ilgili şehirlerin İl Sagˆlık Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından belirlenen hastaneye yo¨nlendirilecek. Yapılan degˆerlendirmede herhangi bir semptom belirlenemeyen kis¸ilere onam formları imzalatılacak ve kendi imkanlarıyla evlerine ulas¸maları, kendi evlerinde 14 gu¨nlu¨k izolasyonları sagˆlanacak. Bu su¨re zarfında da aile hekimleri tarafından izlemleri yapılacak. 'Evde Kovid-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu'nun da doldurulması gerekecek."

Havalimanlarında yolculara uygulanacak testlerin, ücret durumu ve sonuçları pozitif çıkan yolculara ilişkin işlemler ve süreçler Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleştirileceğini belirten Karaismailoğlu, ülke olarak küresel salgına karşı verilen milli mücadelenin takdire şayan olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, Bakanlığın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde durmadan, yılmadan, yorulmadan, kesintisiz olarak çalışmalarına devam edeceğine değinerek, "Güçlü Türkiye için el birliğiyle üreteceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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