Yurt dışında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Afganistan'da anma törenleri düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Afganistan'da anma törenleri düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde yapılan törene Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçilik binası içerisinde Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattığı fotoğraflar sergilendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminden bu yana geçen 4 yıl içerisinde devletin temel önceliklerinden birinin yurt içinde ve yurt dışında FETÖ ile mücadele olduğunu hatırlattı.

Terör örgütü FETÖ'nün hala yurt dışında çöreklendiği toplumlarda kamuoyunu Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalıştığını belirten Samsar, "Bu örgüte kapılarını uzun süre önce kapatan Rusya Federasyonu'nun haklı mücadelemizi anladığını ve bu konuda bize gereken desteği verdiğini memnuniyetle görüyoruz." dedi.

15 Temmuz gecesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Türk demokrasisine desteğini ve darbe teşebbüsüne tepkisini dile getirmesinin çok önemli bir mesaj olduğuna dikkati çeken Samsar, "Rusya Federasyonu'nun bu konuda açık tavır almasını takdirle karşıladık. Önümüzdeki dönemde Rus dostlarımızın bu örgütle ilişkisi bulunan kişi ve kuruluşlara karşı aynı tutumu devam ettirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Mustafa Yılmaz da FETÖ terör örgütünü anlatan detaylı bir konuşma yaptı.

Azerbaycan

Azerbaycan'da Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde çevrim içi yöntem ile yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Özoral, yaptığı konuşmada, FETÖ'nün yurt içi yapılanması çökertildiği için yeni bir strateji ile yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başlandığını belirtti.

Türkiye dışındaki ülkelerde FETÖ ile mücadelenin daha büyük önem kazandığına işaret eden Özoral, "Bizler Azerbaycan'da FETÖ ile mücadelenin büyük bir başarı ile yürütüldüğünü görmekten mutluluk duyuyoruz. Azerbaycan FETÖ ile mücadelesinde Türkiye'ye en başından beri destek vermiştir. Daha darbe girişimini beklemeden adımlar atmıştır." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk liderlerden olduğunu anımsatan Özoral, Azerbaycan'a şükran borçlu olduklarını söyledi.

Örgüt ilk yurt dışı yapılanmasını, ilk iş adamları örgütlenmesini ve eğitim yapılanmasını Azerbaycan'da gerçekleştirdiği için bu ülkenin FETÖ ile mücadele konusunda ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Özoral, "Bugün Azerbaycan'da FETÖ'nün yapılanmasından hiçbir eser kalmadığını yakından görüyoruz. Bu elbette ki iki ülkenin kardeşliği, iki ülkenin bir millet olması sayesinde mümkün olabilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Her türlü tehdit karşısında Türkiye ve Azerbaycan bir oldu"

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Türkiye'nin bu konuda kararlığını vurguladığını anlatan Özoral, "Bizler Türkiye ve Azerbaycan olarak her türlü tehdit karşısında bir arada olduk ve birbirimize güç verdik. Nasıl 1915'te Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan'a geldiyse, Azerbaycan halkı Anadolu'daki kardeşine Kurtuluş Mücadelesi'nde destek verdiyse, 15 Temmuz gecesi de Azerbaycan yanımızda oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Mehmet Tomruk, FETÖ terör örgütünün tanımı, oluşumu, amacı ve 15 Temmuz darbe girişimine doğru olan süreci anlattı. İçişleri Müşaviri Tuğgeneral Ali Demir de FETÖ'nün yurt dışı faaliyetleri ve alınan tedbirler, diğer terör örgütleri ile iş birliği, darbe girişimi ve sonrasında alınan önlemlere ilişkin konuşma yaptı.

Kazakistan

Kazakistan'da başkent Nursultan'da Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni yapıldı.

Büyükelçilik binasında Kovid-19 salgını nedeniyle dar çerçevede düzenlenen törene Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici ve büyükelçilik personeli katıldı.

Büyükelçi Ekici, FETÖ'nün bazı ülkelerde eğitim, ekonomi ve basın alanları başta olmak üzere çeşitli yapılarla varlığını halen sürdürdüğünü ifade ederek, "FETÖ yalnız Türkiye için değil örgütlenme imkanı bulduğu tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. Bu tehdidi Kazakistan dahil tüm dostlarımızın dikkatine getirmeyi ve uyarmayı bir görev biliyoruz." diye konuştu.

Ekici, darbe girişiminden kısa bir süre sonra Türkiye'yi ziyaret eden ve dayanışma gösteren ilk devlet başkanının Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev olduğunu hatırlattı.

Ukrayna

Ukrayna'da Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından Kovid-19 salgını tedbirleri alınarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Türkiye'nin dış teşkilatlarının bu karanlık şebekenin iç yüzünü dünyaya anlatmaya devam ettiğini bildirdi.

Güldere, "Eğitim, kültür ve ekonomi kisvesi altında yuvalandığı her ülkenin kılcal damarlarına sızıp kendi nüfuz şebekesini kurmaya çalışan bu karanlık örgütü tüm dünyada olduğu gibi biz de Ukrayna'da anlatıyoruz. Bu teşkilatın kökü kurumadan kimsenin güvende olmayacağını izah ediyoruz." dedi.

Ayrıca tören kapsamında geçen yıl 15 Temmuz anısına Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile gül fidanlarının dikildiği Hrişko Milli Botanik Bahçesi ziyaret edildi.

Moldova

Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz şehitleri anısına Moldova'ya gıda yardımında bulundu.

Büyükelçilik binasında düzenlenen yardım teslim törenine, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer ve Moldova İçişleri Bakanı Pavel Voicu katıldı.

Darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 251 şehit anısına ihtiyaç sahibi Moldovalı 251 şehit ve gazi ailesine yönelik gıda yardımı paketi, dağıtılmak üzere Voicu'ya teslim edildi.

Voicu, Türkiye'ye yardımdan dolayı minnettar olduğunu dile getirerek, "Bu yardım, özellikle salgınla mücadele günlerinde çok anlamlı ve değerlidir." diye konuştu.

Türk halkına terörle mücadelede destek mesajı veren Voicu, 15 Temmuz 2016 tarihinin sadece Türk halkı için değil tüm insanlık için trajik bir gün olduğunu söyledi.

TİKA da Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin Çadır Lunga şehrindeki 15 Temmuz şehitler anıtının etrafına 251 gül dikti.

Moldova'da FETÖ iltisaklı 5 okul faaliyetlerine devam ediyor. Bu okulların Türk Maarif Vakfı'na devredilmesi yönünde Moldova makamları nezdindeki girişimler çeşitli vesilelerle sürdürülüyor. Moldova'da faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı okullarda çalışan 7 Türk vatandaşı Eylül 2018'de Moldova makamları tarafından sınır dışı edilmişti.

Gürcistan

Gürcistan'ın Batum kentinde bir otelde Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde düzenlenen törene Başkonsolos Makbule Koçak, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin yetkilileri, din adamları, Azerbaycan ve İranlı diplomatlar ile vatandaşlar katıldı.

Darbe girişimi sırasında ve vatan savunmasında hayatlarını kaybeden tüm şehitler için Batum Orta Camisi'nde, Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde mevlidi şerif de okutuldu.

- Afganistan

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı. Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ve Türk kurumlarının eş güdümüyle TİKA Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Atasay Erongun, burada yaptığı konuşmada, FETÖ tarafından planlanan, örgütün ordu içine sızdırılmış mensupları tarafından silahlı kuvvetlerin emir komuta zinciri dışına çıkılmak suretiyle gerçekleştirilen darbe teşebbüsü neticesinde 251 vatandaşın şehit olduğunu ve iki binden fazla vatandaşın da yaralandığını söyledi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin ve hainliğin benzerinin Türk tarihinde görülmediğini ifade eden Erongun, geçen dört yıl içerisinde Türkiye devletinin temel önceliklerinden birinin yurt içinde ve yurt dışında FETÖ'yle mücadele oluşturduğunu belirtti.

Erongun, özellikle eğitim alanında FETÖ'ye karşı adımların mağduriyet yaratmasını engellemek amacıyla Türkiye Maarif Vakfının (TMV) dünya çapında faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

TMV'nin, Afganistan dahil pek çok ülkede FETÖ iltisaklı okulları devraldığını aktaran Erongun, "Devralınan bazı yapılar, ilk etapta o kadar kötü durumdaydı ki harabe haldeki yapılarda özel eğitim verildiğine inanamadık. Şimdi, anılan okullardaki tüm altyapı elden geçirildi ve uluslararası standartlarda eğitim seviyesine kavuşturuldu. Ayrıca, Kandahar, Herat, Mezar-ı Şerif ve Kabil'de yeni okullar açıldı." dedi.

Erongun, FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasıyla mücadeleye yönelik çabaların uzun soluklu bir süreç olduğunu, hükümetin bu doğrultudaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizdi.

Erongun ayrıca, eğitime yatırımın Afganistan'ın geleceğine yatırım olduğunu ve Afganistan'ın yardım talep ettiği müddetçe desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Afganistan halkı Türkiye'nin yanında

Vahdet İslami Partisi Lideri Muhammed Muhakkik de Afganistan halkının her daim Türkiye'nin yanında olduğunu aktardı.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde her açıdan çok geliştiğini anlatan Muhakkik, Türkiye'nin dünyada söz sahibi olmasını çekemeyenlerin böyle darbe kalkışması yaptığının altını çizdi.

Muhakkik, Türk halkının 15 Temmuz'da vatanını ne kadar sevdiklerini dünyaya gösterdiğinin altını çizdi.

TMV Kabil Okulu'nda düzenlenen 15 Temmuz şiir yarışmasında birinci olan öğrencinin şiir dinletisiyle devam eden tören TİKA'nın 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan sergi atölyesinin gezilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA