Yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ'nün "mahrem imamı" yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamı" olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince 21 Haziran'da, örgütün "mahrem imamları"ndan olduğu tespit edilen S.S'nin yakalanması için operasyon düzenlendi. İkametinde bulunamayan şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Çalışma sonucu saklandığı adres belirlenen şüpheli, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öğrenilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA