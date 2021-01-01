Yurt dışına kaçmaya çalışan uyuşturucu kaçakçısı havalimanında yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yurt dışına kaçmaya çalışan uyuşturucu kaçakçısı havalimanında yakalandı

01.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:56
Yurt dışına kaçmaya çalışan uyuşturucu kaçakçısı havalimanında yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Kovid-19 nedeniyle cezaevinden izinli çıkarılan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ü., sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken havalimanında yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Kovid-19 nedeniyle cezaevinden izinli çıkarılan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ü., sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken havalimanında yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, daha önce de sahte pasaport ve kimlikle birçok kez yurt dışına çıkış yaptığı belirlenen ve Kovid-19 nedeniyle cezaevinden izinli çıkarılan "uluslararası uyuşturucu baronu" Orhan Ü'nün, hava yolu ile yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattığı ifade edildi.

Açıklamada, Orhan Ü'nün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla yakalandığı belirtilerek, kontrollerde şüphelinin üzerinde başkası adına düzenlenmiş kimlik bulunduğu kaydedildi.

Emniyette işlemleri süren Orhan Ü'nün, daha önce Bolu'da düzenlenen bir operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılandığı öğrenildi.

Orhan Ü., Büyükçekmece'de trafik ışıklarında durdukları sırada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindashti'nin çapraz ateşe tutularak öldürülmesi olayıyla ilgili davadan da yargılanıp beraat etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Cengiz Kurtoğlu Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Ersun Yanal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Hisarcık Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yurt dışına kaçmaya çalışan uyuşturucu kaçakçısı havalimanında yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 13:01:52. #1.14#
title