Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'nın bombacısı yakalandı
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Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'nın bombacısı yakalandı

19.02.2021 11:40 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:45
Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'nın bombacısı yakalandı

KOCAELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonla, yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü PKK'da sözde patlayıcı uzmanı olan K.H.R.S. (32) yakalandı.

KOCAELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonla, yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü PKK'da sözde patlayıcı uzmanı olan K.H.R.S. (32) yakalandı. K.H.R.S.'nin 13 askerin şehit edildiği Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde de bulunduğu belirlendi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup yabancı uyruklu kişinin yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gideceğini ve bu grubun içerisinde önemli bir ismin olduğu yönünde bilgiye ulaştı. Kandıra ilçesinde düzenlenen operasyonla organizatör ile birlikte 11 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında 2 kişinin yurt dışına kaçmak için daha fazla para verdiği belirlendi. Yapılan parmak izi incelemesinde Suriye Resulayn doğumlu K.H.R.S.'nin 2008 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde PKK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, üst düzey sorumlu olduğu, sözde bölük komutanlığı görevi yaptığı, örgütün sözde patlayıcı uzmanı olduğu belirlendi.

K.H.R.S'nin 2012 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde polis aracına ve yine aynı bölgede farklı bir tarihte askeri konvoya yönelik patlayıcı ile saldırı düzenlenmesi başta olmak üzere, birçok eylemin faili olduğu, 2012 yılında Şemdinli merkezine yapılan saldırının planlayıcısı olduğu ve saldırıda yer aldığı belirlendi.

K.H.R.S. ile yurt dışına kaçması için yardım ve yataklık eden Suriye uyruklu kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.


Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'nın bombacısı yakalandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'nın bombacısı yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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