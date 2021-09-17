Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesinde, deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir'in Urla ilçesinde, deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi sahil hattından, 15 Eylül tarihinde bir grup FETÖ üyesi ve ailesinin deniz yoluyla Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bilgi üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlü olarak aranan eski emniyet amiri M.F.C., eski komiser yardımcısı M.M.G. ile eski sağlık teknikeri T.G. ve kovuşturması devam eden eski hakim M.K., eski gümrük memuru A.M.D. ile hala görevde olduğu tespit edilen öğretmen S.D. isimli 4 erkek, 2 bayan olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.F.C, M.M.G, T.G, M.K. ve Ş.D. tutuklandı. A.M.D ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı

Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı

Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı

Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarındaki açıklamaları nedeniyle İlker Başbuğ'un 4 yıla kadar hapsi istendi

Son dakika! FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarındaki açıklamaları nedeniyle İlker Başbuğ'un 4 yıla kadar hapsi istendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Beren Saat Amelia Hamlin
Spor Marcao Stefan Kuntz Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Hulusi Akar Mansur Yavaş Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 21:28:07. #1.11#