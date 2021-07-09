Yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı
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Yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Güncel

Yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı Farklı illerde molotoflu ve bombalı eylemlere karışan sözde Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü üyesi 37 yılla yargılanan firari H.G.K.

Yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı

MUĞLA - Farklı illerde molotoflu ve bombalı eylemlere karışan sözde Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü üyesi 37 yılla yargılanan firari H.G.K., Muğla'nın Marmaris ilçesinde terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla, yurt dışına kaçamadan yakalandı. Yakalanan terör örgütü mensubu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, İçmeler Mahallesinde yaptıkları operasyon ile yakalanan TKKKÖ terör örgütü üyesi ve 37 yıl hapis cezası ile yargılanan H.G.K. ve kaçmasına yardımcı olan O.B işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Terör örgütü üyesi H.G.K tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, yasa dışı yollar ile yurt dışına kaçmasına yardımcı olmak isteyen tekne kaptanı O.B elektronik kelepçe ile ev hapsine çarptırıldı.

Yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı
Yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı
Yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı
Yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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