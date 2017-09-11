Yurt Dışına Kaçmak İsterken Yakalanmıştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yurt dışına kaçmak isterken yakalanan ve terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Nejat İlbaş 13 yıl 6 ay, kardeşi Selahattin İlbaş 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Güzelçamlı Mahallesi'nde 15 Mart'ta yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen kaçak göçmenlerle yakalanan ve terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen Nejat İlbaş ile kardeşi Selahattin İlbaş hakkında açılan dava Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.



Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) savunma yapan Nejat İlbaş, PKK üyesi olduğu yönündeki iddiaları reddetti.



Nejat İlbaş'ın yakalanmasından sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ziyarete gittiğinde ekiplerce gözaltına alınan tutuklu sanık Selahattin İlbaş, ise el ve ayağında özrü bulunduğunu belirterek, "Geçirdiğim beyin kanaması sonucu vücudumun büyük bir bölümü işlevini kaybetti. Yüzde 91 özürlü raporu olan ve eşimin bakımına muhtaç biriyim. Ben PKK üyesi değilim" şeklinde savunma yaptı.



Mahkeme heyeti, savunmalarının ardından "terör örgütü üyesi olmak" suçundan Nejat İlbaş'a 13 yıl 6 ay, kardeşi Selahattin İlbaş'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.