Yurt Dışına Kaçarken Yakalanan Fetö Sanığı Tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla tutuksuz yargılanmasına devam edilirken yurt dışına kaçmaya çalışan eski araştırma görevlisi Abdullah Ç'nin tutuklanmasına hükmedildi.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Ankara Üniversitesi eski araştırma görevlilerinden Abdullah Ç, geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerince Edirne'de Meriç Nehri yakınlarında yakalandı.

Edirne'deki işlemlerinin ardından yargılanmasına devam edilen Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince ifadesi alınan Abdullah Ç, yurt dışına kaçma girişiminde bulunmadığı savunmasını yaptı.

Sorgu işleminin ardından Abdullah Ç'nin tutuklanmasına hükmedildi.