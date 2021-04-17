Yurt dışına kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile 2 organizatör adliyede (2)

TUTUKLANDILARAydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Yadigar Genet ve Fatih Acar ile bu kişilerin geçişini organize ettiği iddia edilen Özcan V. ile Mahmut T., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.