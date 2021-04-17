Yurt dışına kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile 2 organizatör adliyede (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yurt dışına kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile 2 organizatör adliyede (2)

Yurt dışına kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile 2 organizatör adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / KUŞADASI (Aydın) - Haberler | Güncel

TUTUKLANDILARAydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Yadigar Genet ve Fatih Acar ile bu kişilerin geçişini organize ettiği iddia edilen Özcan V. ile Mahmut T., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Yadigar Genet ve Fatih Acar ile bu kişilerin geçişini organize ettiği iddia edilen Özcan V. ile Mahmut T., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

KUŞADASI (Aydın),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / KUŞADASI (Aydın)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Nikos Dendias Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Cansu Dere Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Fatih Terim Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yurt dışına kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile 2 organizatör adliyede (2)
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 19:44:05. #1.15#

title