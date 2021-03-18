Yurt dışına kaçan Tanzanyalı muhalif lider Lissu, ülkesine dönmek istediğini açıkladı
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Yurt dışına kaçan Tanzanyalı muhalif lider Lissu, ülkesine dönmek istediğini açıkladı

18.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:44
Yurt dışına kaçan Tanzanyalı muhalif lider Lissu, ülkesine dönmek istediğini açıkladı

Tanzanya'da 28 Ekim 2020 seçimlerini kaybettikten sonra yurt dışına kaçan muhalif lider Tundu Lissu, ülkesine dönmek istediğini açıkladı.

Tanzanya'da 28 Ekim 2020 seçimlerini kaybettikten sonra yurt dışına kaçan muhalif lider Tundu Lissu, ülkesine dönmek istediğini açıkladı.

Avukat olarak tanınan 52 yaşındaki Lissu, Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin ani ölümü sonrası Kenya merkezli KTN kanalına açıklama yaptı. Demokrasi ve Kalkınma Partisinin Başkan adayı olarak seçimlerde yarışan Lissu, Belçika'dan ülkesine dönmek istediğini açıkladı.

Magufuli'nin ani ölümünün Tanzanya'daki Başkanlık tartışmalarını yeniden başlatacağına dikkati çeken Lissu, "Magufuli, Tanzanya tarihindeki en zalim liderdir." ifadesini kullandı.

Tanzanya genel seçimlerine katılabilmek için Temmuz 2020'de Tanzanya'ya dönen Lissu, Devlet Başkanı Magufuli karşısında 28 Ekim'de yapılan seçimi kaybederek ikinci olmuştu.

Lissu, genel seçimlerde Magufuli'ye yenildikten sonra hayatının tehlikede olduğunu iddia ederek Belçika'ya sığınma talebinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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