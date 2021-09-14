Yurt dışına kaçak çıkmak için evinin kapısına 'ırkçı' ifadeler yazdı, tutuklandı - Haberler
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Yurt dışına kaçak çıkmak için evinin kapısına 'ırkçı' ifadeler yazdı, tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yurt dışına kaçak çıkmak için evinin kapısına 'ırkçı' ifadeler yazdı, tutuklandı

MERSİN'de, kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen, kendi evinin kapısına ırkçı yazılar yazan Engin A., polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.

MERSİN'de, kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen, kendi evinin kapısına ırkçı yazılar yazan Engin A., polisin yaptığı çalışmayla yakalandı. Ev sahibi Engin A., tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'nde bir sitede yaşayan Engin A., iddiaya göre kapıcı dairesindeki evinin kapısına 'Defol Kürt, Alevi, ölüm' şeklinde yazı yazılıp işaret konulduğu iddiasıyla polise başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma ve incelemeye alınan güvenlik kameraları sonucunda, olayı gerçekleştiren kişinin ev sahibi Engin A.'nın olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Engin A.'nın ifadesinde, kaçak olarak yurt dışına çıkmayı planladığı, iltica talebinin kabul olabilmesi için yazıyı kendisinin yazdığını söylediği öğrenildi.Suçunu itiraf eden Engin A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Haber: Yurt dışına kaçak çıkmak için evinin kapısına 'ırkçı' ifadeler yazdı, tutuklandı - Haberler
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