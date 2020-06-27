Yurt dışına çıkışlarda istenen PCR testi, Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında yaptırılabilecek YURT dışına çıkışlarda gidilecek ülke tarafından istenen 'PCR' olarak adlandırılan Covid-19 testinin, uçak bileti ile Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlara başvurulması halinde yaptırılabileceği belirtildi.

YURT dışına çıkışlarda gidilecek ülke tarafından istenen 'PCR' olarak adlandırılan Covid-19 testinin, uçak bileti ile Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlara başvurulması halinde yaptırılabileceği belirtildi.

Yurt dışına çıkışlarda gidilecek ülke tarafından PCR testi istenmesi halinde, isteyen kişinin söz konusu testi yaptırması mümkün. Buna göre isteyen vatandaşlar, uçak bileti ve varsa görev kağıdını dilekçesine ekleyerek yetkili laboratuvarlara başvurabilecek. Test ücretinin 110 TL olduğu belirtilirken, görevli olarak yurt dışına çıkacak olan kamu görevlilerinden ücret alınmayacak. Ücret, 'Yurt dışına çıkış - PCR Testi' konusu ile Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan hesaba yatırılarak alınan makbuz sağlık tesisine teslim edilecek.

Kaynak: DHA