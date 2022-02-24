Yurt dışına çıkarken altınlarla yakalanan Sami Boydak beraat etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, yaklaşık 3 kilo 600 gram altınla yurt dışına gitmek isterken havalimanında yakalanan eski Boydak Holding yöneticilerinden Sami Boydak, "terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet" suçundan yargılandığı davada beraat etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada tutuksuz sanık Boydak ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Suçlamaları reddeden sanık, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Boydak'ın beraatine hükmetti.

Olay

Yurt dışına gitmek için geldiği Kayseri Havalimanı dış hatlarda gümrük muhafaza noktasında çantası ve üzerinde yapılan aramada, ağırlığı yaklaşık 3 kilo 600 gram gelen 1059 çeyrek, 220 yarım, 138 tam, 8 gram altın, 40 bin liralık çek ile 200 bin liralık senet bulunan ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlemesi Hakkında Kanun'a muhalefetten 19 Ocak 2019'da gözaltına alınan Boydak, sulh ceza hakimliğince adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

Boydak hakkında, "terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet" suçundan dava açılmıştı.

Öte yandan, Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bank Asya'ya mali destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan Boydak ailesinden 6 sanık ile birlikte 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Sami Boydak, 12 Temmuz 2018'de, etkin pişmanlığı kabul edilerek, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.