Yurt dışına çıkacaklar PCR testi için 110 lira ödeyecek
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Yurt dışına çıkacaklar PCR testi için 110 lira ödeyecek

Yurtdışına çıkacak ve gideceği ülke tarafından PCR testi istenen kişiler bunun için ücret ödemek zorundalar.

Yurt dışına çıkacaklar PCR testi için 110 lira ödeyecek
12.08.2020 13:16 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:36

Yurtdışına çıkacak ve gideceği ülke tarafından PCR testi istenen kişiler bunun için ücret ödemek zorundalar. Düzce Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada PCR testi için 110 lira ödenmesi gerektiği belirtildi.

Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü vakalarında 'Olası Vaka Tanımına' uyan kişilerden test istendiği ve testlerin ücretsiz yapıldığı bildirildi. Ancak, yurtdışına çıkacak ve gideceği ülke tarafından PCR testi istenen kişilerin bu algoritma dışında olduğu ifade edildi.

Konu ile ilgili olarak ise, "Süreç içerisinde kendi isteği ile test yaptıramayacak olan bu kişiler için İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen yerlerde numune alınarak yetkilendirilmiş laboratuvarlarımızda ücretli olarak test yapılmasına olanak sağlanmıştır. Bu kapsamda yapılacak işlemler şu şekilde yürütülecektir. Yurtdışına çıkacak olan kişiler için PCR numuneleri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Akçakoca Devlet Hastanesi ve Aziziye Mahallesinde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından alınacaktır. Kişiler, yurtdışına çıkışlarını belgeleyen bilet, davetiye, öğrenim belgesi, dilekçe gibi belgeler ile birlikte Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Akçakoca Devlet Hastanesi ve Aziziye Mahallesinde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezine hafta içi 09: 00-17: 00 saatleri arasında, hafta sonları ve resmi tatil günlerinde de Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Akçakoca Devlet Hastanesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında başvuracaktır. Başvuru esnasında 110 Türk Lirası tetkik bedelini belirlenen hesap numarasına yatıracaklar ve yatırmış olduklarına dair belgeyi de ibraz edeceklerdir. Yapılan testlerin sonuçlarına kişiler PDF olarak E-Nabız'dan ulaşabilecek olup; ayrıca onay aranmayacaktır. E-Nabız sistemine kayıtlı olmayan kişiler ilgili hastane ve merkezlerden sonuç raporu alabilecektir. Görevli olarak yurt dışına çıkacak olan kamu görevlilerinden ücret alınmayacak olup; bu görevliler görev belgelerini ibraz edeceklerdir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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