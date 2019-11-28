Yurt dışı yerleşikler 56,6 milyon dolarlık hisse aldı

28.11.2019 15:29 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:29

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 56,6 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 12,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 3,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı. Toplam hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 906,6 milyon dolara yükseldi.