Yurt Dışı Üretici Fiyatlarında Yıllık Artış Yüzde 35'i Aştı

– Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksindeki (YD-ÜFE) yıllık artış Mayıs'ta yüzde 35'i aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, YD-ÜFE Temmuz ayında aylık bazda yüzde 2.63 artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22.61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 23.92 artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre, sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri ise, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1.99 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 2.64 artış olarak gerçekleşti.

Aylık bazda en fazla artış; yüzde 4.19 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3.87 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 3.83 ile ana metaller sektöründe gerçekleşti.

Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0.77 ile bir önceki aya göre endeksin düştüğü tek alt sektör oldu. - İstanbul