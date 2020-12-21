Yurt dışı üretici fiyatları yıllık yüzde 41.12 arttı

Yurt dışı üretici fiyatları (YD-ÜFE), Kasım ayında aylık bazda yüzde 2.02 ve yıllık bazda yüzde 41.12 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatlarındaki değişimin ölçüldüğü YD-ÜFE, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 38.61, ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 20.33 yükseldi.

Sanayinin iki sektöründe yurt dışı üretici fiyatları yıllık bazda; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 43.88, imalatta yüzde 41.07 yükseldi.Ana sanayi gruplarındaki yurt dışı üretici fiyatları da yıllık bazda; ara malında yüzde 42.14, dayanıklı tüketim malında yüzde 52.51, dayanıksız tüketim malında yüzde 40.29, sermaye malında yüzde 42.39 yükseldi, enerjide yüzde 12.67 düştü.Sanayinin iki sektöründe yurt dışı üretici fiyatları aylık bazda; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1.73, imalatta yüzde 2.03 yükseldi.Ana sanayi gruplarındaki yurt dışı üretici fiyatları da aylık bazda;ara malında yüzde 2.44, dayanıklı tüketim malında yüzde 2.05, dayanıksız tüketim malında yüzde 2.76, enerjide yüzde 8.68, sermaye malında yüzde 0.43 yükseldi.Yurt dışı üretici fiyatları yıllık bazda, kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 12.67 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 60,.82, elektrikli teçhizat yüzde 48.03, metal cevherleri yüzde 47.42 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.Yurt dışı üretici fiyatları aylık bazda, tütün ürünlerinde yüzde 1.88, makine ve ekipmanlarda yüzde 1.35, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 0.91 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 8.68, giyim eşyası yüzde 3.46, elektrikli teçhizat yüzde 3.28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı