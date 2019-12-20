Haberler » Ekonomi » Yurt dışı üretici fiyatları Kasım'da yıllık yüzde 5.59 yükseldi - Ekonomi

Yurt dışı üretici fiyatları Kasım'da yıllık yüzde 5.59 yükseldi

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Kasım'da geçen aya göre yüzde 0.45 düşerken, yıllık bazda yüzde 5.59 yükseldi.

20.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:05
Yurt dışı üretici fiyatları Kasım'da yıllık yüzde 5.59 yükseldi

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Kasım'da geçen aya göre yüzde 0.45 düşerken, yıllık bazda yüzde 5.59 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt dışı üretici fiyatları, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 7.0 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 15.99 arttı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler