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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi nisanda arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,46 arttı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi nisanda arttı
20.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:42

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,46 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın nisan ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 5,46, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,62 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 6,35, imalat sanayi sektöründe de yüzde 5,44 artış gerçekleşti.

Nisanda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 8,15 ile diğer ulaşım araçlarında, yüzde 7,71 ile ana metaller ve yüzde 7,27 ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünlerinde görüldü. Bu dönemde kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 34,33 azalış gerçekleşti.

Yıllık bazda bakıldığında ise kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 65,69 azaldı. Buna karşılık aynı dönemde diğer mamul eşyalar yüzde 34,69, tütün ürünleri yüzde 26,12, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 20,59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Ay

 2019

 2020
Ocak

 1,83

 2,39
Şubat

 -1,79

 0,77
Mart

 3,44

 3,48
Nisan

 4,93

 5,46
Mayıs

 4,19

Haziran

 -3,24

Temmuz

 -2,33

Ağustos

 -1,41

Eylül

 0,82

Ekim

 1,17

Kasım

 -0,45

Aralık

 1,81

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Ay

 2019

 2020
Ocak

 35,35

 9,53
Şubat

 30,71

 12,38
Mart

 32,24

 12,43
Nisan

 33,43

 13,00
Mayıs

 30,66

Haziran

 22,23

Temmuz

 16,32

Ağustos

 -2,94

Eylül

 -11,15

Ekim

 -2,88

Kasım

 5,59

Aralık

 8,93

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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