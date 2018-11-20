Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Ekim'de Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 7,45 düşerken, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 47,70, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,40 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 arttı. Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 5,82, imalat sanayi sektöründe yüzde 7,48 düşüş gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE

Ekimde bir önceki aya göre en fazla düşüş yüzde 10,71 ile tütün ürünlerinde, yüzde 9,10 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treylerde (yarı römork), yüzde 8,74 ile diğer mamul eşyalar sektöründe gözlendi. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Ekim'de en fazla aylık gerileme, sermaye mallarında gerçekleşti.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2013 0,26 0,47 0,15 -0,92 1,16 3,90 1,77 2,17 3,07 -0,64 0,95 2,85 2014 5,73 0,07 0,18 -3,21 -1,62 0,53 0,62 1,17 0,31 0,60 -1,84 0,32 2015 -1,49 3,35 2,09 2,01 1,52 1,49 -1,28 4,69 3,94 -2,07 -3,85 0,36 2016 1,55 -0,85 -0,73 -0,45 3,02 -0,45 0,59 0,88 0,06 2,82 5,04 5,22 2017 7,25 -0,93 0,48 0,04 -0,88 -0,14 2,24 0,87 0,12 4,26 5,22 -0,01 2018 0,39 1,70 2,24 4 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle: