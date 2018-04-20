Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Aylık Yüzde 2.24 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2.24, ilk üç ayda yüzde 4.39, yıllık bazda yüzde 17.08 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 21.15 arttı.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 3.51 artış, imalat sanayi sektöründe de yüzde 2.22 artış olarak gerçekleşti. - İstanbul