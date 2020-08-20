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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi artış gösterdi

Yurt dışına ihraç edilmek üzere üretilen tüketim, ara ve sermaye malları ile enerji sektöründeki fiyat değişimlerini ölçen endeks olan Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7,20 oranında artış gösterdi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi artış gösterdi
20.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:58

Yurt dışına ihraç edilmek üzere üretilen tüketim, ara ve sermaye malları ile enerji sektöründeki fiyat değişimlerini ölçen endeks olan Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7,20 oranında artış gösterdi.

Yurt dışına ihraç edilen mallardaki fiyat değişimini gösteren Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,49 arttı. Toplamda ise 12 aylık ortalamalara göre YD-ÜFE'de yüzde 7,20 oranında artış gerçekleşti.

YD-ÜFE'nin ülkede üretimi yapılan ve yurtdışına satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarındaki değişimini ifade ettiğini söyleyen Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, maliyet artışlarının fiyat artışlarına neden olduğunu bunun da yurt dışı rekabet gücünü azalttığını belirtti.

"Kurlardaki artış ithal girdi fiyatlarının artmasında en önemli etken"

İhraç mallarındaki üretim maliyetinin artmasında, ithalatın belirleyici olduğunu söyleyen Kesikbaş, "Kurlardaki artış ithal girdi fiyatlarının artmasında en önemli etken. Israrla yinelediğimiz üretimde ithal girdinin azaltılması meselesi daha çok önem kazanıyor. İthal girdi payını üretimde düşük tutuğumuz sürece kur artışı, YD-ÜFE artışını da az etkileyecektir. Özellikle yerli ve milli üretimin daha çok özendirilmesi, teşvik edilmesi hatta ciddi destekler sağlanması ithalata bağımlılığın azaltılmasın için gereklidir. Bu noktada yeni projeksiyonlara, çözüm adımlarına ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Madencilik ve taşocakçılığında büyüme gerçekleşti

Sanayide iki sektörün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 19,91, imalatta yüzde 19,47 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 18,24, dayanıklı tüketim malında yüzde 27,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 19,77 artış, enerjide yüzde 33,14 azalış, sermaye malında yüzde 24,36 artış olarak kayıtlara geçti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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