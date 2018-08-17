Yurt Dışı Üfe Temmuz'da Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Temmuz dönemi yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,63, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 23,92 artış gösterdi. Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,99 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 2,64 artış olarak gerçekleşti. AYLIK EN FAZLA ARTIŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 4,19 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3,87 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 3,83 ile ana metaller sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,77 ile bir önceki aya göre endeksin düştüğü tek alt sektör oldu.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA EN FAZLA AYLIK ARTIŞ ENERJİ MALLARINDA GERÇEKLEŞTİ Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Temmuz ayında en fazla aylık ve en fazla yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.

(İHA)