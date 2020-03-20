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Yurt dışı ÜFE şubatta arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) 2020 şubat dönemi yıllık yüzde 12,38, aylık yüzde 0,77 arttı.

20.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:20
Yurt dışı ÜFE şubatta arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) 2020 şubat dönemi yıllık yüzde 12,38, aylık yüzde 0,77 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 şubat dönemi Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,19 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 12,26 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 17,90, imalatta yüzde 12,26 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 10,78, dayanıklı tüketim malında yüzde 19,53, dayanıksız tüketim malında yüzde 11,97, enerjide yüzde 3,90, sermaye malında yüzde 13,74 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 0,74 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,30, imalatta yüzde 0,74 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,16, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,14, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,77 artış, enerjide yüzde 6,17 azalış, sermaye malında yüzde 0,44 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 3,90 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 3,90, basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 5,27, ana metallerde yüzde 8,32 olarak gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 25,49, tütün ürünleri yüzde 21,49, metal cevherleri yüzde 20,24 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK AZALIŞ SADECE YÜZDE 6,17 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 6,17 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 5,29, metal cevherleri yüzde 3,62, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,32 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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