Yurt Dışı Üfe Şubat'ta Arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi Şubat'ta aylık yüzde 1,70 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Şubat ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,89 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,43 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,70 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış deri ve ilgili ürünlerde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 4,20 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 3,11 ile ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç), yüzde 3,10 ile içeceklerde gerçekleşti. Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,14 ile bir önceki aya göre endeksin düştüğü tek alt sektör oldu.

Ana sanayi gruplarında en fazla aylık artış sermaye mallarında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Şubat ayında en fazla aylık ve en fazla yıllık artış sermaye mallarında gerçekleşti. - İSTANBUL