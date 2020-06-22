Yurt Dışı ÜFE mayısta arttı
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Yurt Dışı ÜFE mayısta arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2020 mayıs döneminde yıllık yüzde 10,06, aylık yüzde 1,47 arttı.

Yurt Dışı ÜFE mayısta arttı
22.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:20

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2020 mayıs döneminde yıllık yüzde 10,06, aylık yüzde 1,47 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mayıs dönemi yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,23 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 10,01 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 12,06, imalatta yüzde 10,01 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 8,70, dayanıklı tüketim malında yüzde 20,40, dayanıksız tüketim malında yüzde 12,91 artış, enerjide yüzde 59,35 azalış, sermaye malında yüzde 14,02 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 1,49 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,95, imalatta yüzde 1,49 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,20, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,95, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,53, enerjide yüzde 22,03, sermaye malında yüzde 1,31 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 59,35 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 59,35, kimyasallar ve kimyasal ürünlerde yüzde 0,15 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 31,91, tütün ürünleri yüzde 21,32, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 17,14 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK AZALIŞ SADECE YÜZDE 0,12 İLE ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden elektrikli teçhizat ürünlerinde yüzde 0,12 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 22,03, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,54, deri ve ilgili ürünler ürünleri yüzde 2,86, ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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