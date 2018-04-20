Yurt Dışı Üfe Mart'ta Arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi 2018 Mart döneminde aylık yüzde 2,24 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,15 artış gösterdi. Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 3,51 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 2,22 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış diğer mamul eşyalarda gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 3,98 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 3,93 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 3,91 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünlerinde gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında en fazla aylık artış ara mallarında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Mart ayında en fazla aylık ara mallarında ve en fazla yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti. - İSTANBUL