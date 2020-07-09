"Yurt Dışı Türkler Öğretmen Akademisi"nin tanıtımı yapıldı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Dünyanın en zengin dillerinden Türkçe'nin muhafazası ve yaşatılması için sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne değil, medeniyetin devamı noktasındaki tüm öğretmenlere görev düşüyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Dünyanın en zengin dillerinden Türkçe'nin muhafazası ve yaşatılması için sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne değil, medeniyetin devamı noktasındaki tüm öğretmenlere görev düşüyor." dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen "Yurt Dışı Türkler Öğretmen Akademisi Tanıtım Programı"na katıldı.

Bakan Yardımcısı Çam, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının bu programı birlikte çok başarılı şekilde yürüttüğünü, 9 ülkeden öğretmenin bu toplantıya katılmasının önemli olduğunu söyledi.

Çam, proje yürütücülerinden YTB'nin yurt dışında yaşayan yaklaşık 6 milyon vatandaş için önemli hizmetler sürdürdüğünü ve büyük bir milletler topluluğu için çalışmalar yaptığını anlattı.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı pek çok noktada entegre ve iç içe çalışması gereken, hedefleri olan önemli bir misyonu temsil ediyor." diyen Çam, Bakanlığın kültür, sanat ve tarihin tüm dünyaya aktarılması için uluslararası iş birliklerine imza attığını kaydetti.

"Dünyanın en zengin dillerinden Türkçe'nin muhafazası ve yaşatılması için sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne değil, medeniyetin devamı noktasındaki tüm öğretmenlere görev düşüyor." ifadesini kullanan Serdar Çam, projeye katkı veren tüm öğretmenlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Kültür ve gönül coğrafyamız üç kıtaya yayıldı"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran da 21'inci yüzyılın eğitim-öğretim hedeflerinden birinin "yurt dışında var olma stratejileri geliştirme" olduğunu, bu hedefin çok önceden planlandığını ama bu yüzyılda daha çok öne çıktığını dile getirdi.

Safran, "2023 eğitim hedeflerimizden biri, dilimizi ve kültürümüzü yaşatmamız üzerine kurulu. Aksi takdirde en kısa sürede yok olma durumunuz çok fazla. Kültür ve gönül coğrafyamız üç kıtaya yayılmış vaziyette. Programımızdaki öğretmenlerimiz, bu fedakarlığı üstlenmiş, oradaki çocuklarımıza güzel Türkçe'mizi ve Türk kültürünü öğretme gayretinde olan arkadaşlar." diye konuştu.

Her projede öğretmeni merkeze almaya çalıştıklarının altını çizen Safran, "Yurt dışında bulunan öğretmenlerimize ulaşmak, onları mesleki olarak geliştirmek adına YTB ile Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğümüz çok yoğun altyapı çalışması yaptı. Bunun sonucunu bugün görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Online akademimiz çok daha fazla öğretmene ulaşmamızı kolaylaştıracak"

YTB Başkanı Abdullah Eren, soydaş coğrafyalarda Milli Eğitim Bakanlığı ile yoğun şekilde çalıştıklarını, geçen yıl yurt dışındaki 120 öğretmeni getirerek, hizmet içi eğitim verdiklerini bildirdi.

Eren, şöyle konuştu:

"Korona süreci bize şunu gösterdi ki tüm eğitimlerimizi bir platform çerçevesinde verebiliriz. Önümüzdeki yıllarda farklı alanlarda bu platformu baz alarak, eğitim süreci planlamayı düşünüyoruz. Bu online akademimiz çok daha fazla öğretmene, çok daha fazla coğrafyada öğretmenimize ulaşmamızı kolaylaştıracak."

"840 bin online eğitim açtık"

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ise YTB ile 2019'da yaptıkları protokol kapsamında yurt dışındaki öğretmenlere mesleki gelişim programları sunduklarını anlattı.

"Bir kültürün, farklı coğrafyalarda parçalanmış halde duran kültürlerin bir arada buluşması ve eğitim üzerinden tüm çocuklarımıza dip dalgası olmasının başlangıcı olarak değerlendiriyoruz." diyen Boyacı, geçen yıl Irak'ın kuzeyinden getirdikleri Türkmen öğretmenleri Eskişehir'de ağırladıklarını ve eğitim verdiklerini hatırlattı.

Balkanlardaki öğretmenlere de eğitim verdiklerine değinen Boyacı, "1 Ocak-25 Mayıs arasında yaklaşık 840 bin online eğitim açtık. Bu eğitimlerin temel özellikleri ulusal ve uluslararası akredite programlar olmasıydı. Bu programların hepsi öğretmenler ile hazırlandı. Şu an iyi olan her şeyi gönül coğrafyamızdaki öğretmenlerimize ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, YTB'ye destekleri için şükranlarımızı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Toplantıya, eğitim programına alınan 9 ülkeden 44 öğretmen video konferans üzerinden katıldı.

Sertifikalı eğitim programı

"Yurt Dışı Türkler Öğretmen Akademisi" eğitim portalıyla, yurt dışındaki öğretmenler, mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak dersleri takip edecek ve programı başarıyla tamamlayanlara sertifika verilecek.

Eğitim portalı, mesafe ve süre sınırlamasını ortadan kaldırarak, küresel sıkıntılara da eğitim alanında cevap sunma olanağı tanıyacak.

Kaynak: AA