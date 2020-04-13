Yurt dışı teşkilatı yabancıya konut satışına nefes olacak
Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği Başkanı Faruk Akbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatının kurulmasının yabancıya konut satışı için önemli bir destek mekanizması olacağını belirtti.
13.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:57
Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği Başkanı Faruk Akbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatının kurulmasının yabancıya konut satışı için önemli bir destek mekanizması olacağını belirtti.
Kaynak: Dunya.com