Yurt dışı teşkilatı yabancıya konut satışına nefes olacak Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği Başkanı Faruk Akbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatının kurulmasının yabancıya konut satışı için önemli bir destek mekanizması olacağını belirtti.

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği Başkanı Faruk Akbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatının kurulmasının yabancıya konut satışı için önemli bir destek mekanizması olacağını belirtti. Kaynak: Dunya.com