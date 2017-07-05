Yurt Dışı Temsilciliklerdeki Personel Ücret Artışı Eyleminde

Türkiye Dış İşleri Bakanlığı'na bağlı yurt dışındaki büyükelçilik, başkonsolosluk ve ateşeliklerde çalışan sözleşmeli personel, ücret artışı ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için, "siyah tişört" adlı uyarı eylemi yaptı.



Büro Memurları Sendikası'na üye personel, eylem çerçevesinde işe siyah kıyafetlerle geldiler. Büro Memur-Sen üyeleri, yurt dışı temsilciliklerde çalışan sözleşmeli personele 6 yıldır ücret artışı yapılamadığını belirterek, en az yüzde 15'lik bir artış talebinde bulundular.



Büro Memur Sen üyesi çalışanlar, eğer talepleri kabul edilmezse 12 Temmuz'da iş yavaşlatma, 19 Temmuz'da ise iş bırakma eylemi yapacaklar.



Devlet büyüklerimiz sesimizi duysunlar



Köln Başkonsolosluğu'nda çalışan ve aynı zamanda Büro Memur-Sen İşyeri Temsilcisi İsrafil Kıranlıoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Bugünkü eylemin amacı, yurt dışı temsilciliklerde canla başla çalışan arkadaşlarımızın haklarının teslim edilmesi talebi. Haklarımızın verilmesi için Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza defalarca yazdık ama bir sonuç elde edemedik ve mecburiyetten eylem kararı alındı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Dış İşleri Bakanımız, Maliye Bakanımız sesimizi duyuyorsa lütfen bizi mağdur etmesinler. 6 yıldır ücret artışı yapılmadığı için Almanya ve diğer ülkelerdeki arkadaşlarımız enflasyon karşısında eziliyor ve çok zor durumda olan arkadaşlarımız var. Biz yurt dışı personeli olarak 7/24 görevdeyiz; ülkemiz, devletimiz için canla başla çalışıyoruz. İnşallah sayın büyüklerimiz bu çalışmalarımızı değerlendirirler."



(Fotoğraflı)



Dosya adı: Başkonsolosluk Çalışanları



Görüntü dökümü:



-Başkonsolosluk önünde açıklama



-İsrafil Kıranlıoğlu ile röportaj - Köln