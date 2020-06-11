Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
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Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı

Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı Normalleşme adımları kapsamında yaklaşık iki aylık aranın ardından İstanbul Havalimanı'ndan dış hat tarifeli yolcu seferleri yeniden başladı.

11.06.2020 08:48 | Son Güncelleme: 11.06.2020 08:55

Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı

İSTANBUL - Normalleşme adımları kapsamında yaklaşık iki aylık aranın ardından İstanbul Havalimanı'ndan dış hat tarifeli yolcu seferleri yeniden başladı. Bu kapsamında Türk Hava Yolları, ilk olarak Almanya, İngiltere ve Hollanda'ya sefer başlattı.

Korona virüs(Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Nisan ayında tüm iç ve dış hat seferlerine ara verilmiş, virüsün kontrol altına alınmaya başlamasıyla birlikte ise normalleşme adımları kapsamında ilk etapta 1 Haziran'da tarifeli iç hat seferleri kademeli olarak başlatılmıştı. 10 gün önce başlatılan uçuşlara bugünden itibaren dış hatlarda bazı noktalar da eklenerek uzun bir aradan sonra ilk kez uluslararası uçuşlara başlandı.

Yolcular, virüs tedbirlerine uygun şekilde terminale alındı

Uçuşların başladığı destinasyona seyahat etmek için bilet alan yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Yolcular, virüs tedbirlerine uygun olarak maskeli ve termal kameralardan geçerek sosyal mesafe kuralları çerçevesinde terminale alındı. Yolcu yakınları da yine virüs tedbirleri kapsamında havalimanına alınmadı. İlk olarak kontuarlardaki biletleme işlemlerini gerçekleştiren yolcular daha sonra pasaport kontrolünden geçerek, uçaklarını kapısına yöneldi.

İlk uçuş Düseldorf'a gerçekleştirildi

Türk Hava Yolları, kademeli olarak başlayan tarifeli dış hat seferleri doğrultusunda bugün Almanya'da Duseldorf, Berlin, Frankfurt ve Münih, İngiltere'de başkent Londra'ya ve Hollanda'da başkent Amsterdam'a uçuş gerçekleştirecek. Bu kapsamda THY'nin TK1523 sefer sayılı ilk uçuşu, saat 08.20'de İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'nın Düselfdorf şehrine gerçekleştirildi.

Uzun süren bekleyişin ardından yolcular uçmaya başladı

İlk gün başlayan seferler kapsamında Jasmin Alara Weihs, Almanya'nı Frankfurt'ta kentine gittiğini söyledi. Almanya'da öğrenci olduğunu belirten Weihs, "Aslında okulumuz 20 Nisan'da başladı ama online olarak dersleri yapıyorduk. Mart başından geldim, Nisan'ın 9'unda dönecektim. O zamandan beri buradayım. Sürekli bilet alıyordum ama iptal oluyordu. 3 kere iptal olunca, ilk güne hemen aldım. Avusturya ve Türkiye vatandaşıyım. HES kodu gerekiyor. Sadece Türk vatandaşı iseniz orada oturum izninizin olması gerekiyor " diye konuştu.

"Bir aydır bu uçuşu bekliyordum"

Gemi adamı olarak görev yaptığını ve göreve gittiğini belirten İlknur Uzunhan ise, "Uzun bir aradan sonra ilk gün olduğu için bir yoğunluk vardı. Genel prosedürler uygulandı. Maske, HES kodu, vize gibi uygulamalarda yapıldı. Uçuş iptal olur mu diye epey takipteydim. Ama şükür olsun ki olmadı. Çünkü birçok uçuş iptal olmuştu. 1 aydır bu uçuşu bekliyordum" dedi.

Lübnan'da yaşayan ve ziyaret için ailesi ile ABD'ye giden Lübnanlı Ghais Abdul Ghani d, "Frankfurt'a gideceğim. Oradan ABD'ye gideceğim. Eşim uzun süredir buradaydı. Şanslıyız ki havalimanı tekrar açıldı uçabileceğiz" şeklinde konuştu.

Bugün itibariyle başlatılan uçuşlar kapsamında karşılıklı uçuş gerçekleştirilen ülkelerin yetkili makamlarınca belirlenen şartları taşıyan yolcular, seyahat edebiliyor.

Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı

Kaynak: İHA

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