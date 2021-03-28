Yurt dışı seyahatlerde güncel korona virüs önlemleri

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), korona virüs kurallarının son güncel tablosunu paylaştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), korona virüs kurallarının son güncel tablosunu paylaştı. Buna göre yurt dışından Türkiye'ye gelen yolcular son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucuyla yurda giriş yapabiliyor. Tabloda Türkiye'den başta ABD, Avrupa ve Çin olmak üzere toplam 159 ülkeye gidecek yolcular için mevcut ve ek kurallar paylaşıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), covid-19 tedbirleri kapsamında ülkelere giriş tablosunu yayımladı. Buna göre yurt dışından gelecek yolcuların yanı sıra, yurt dışına seyahat edecek yolcuların gitmek istediği ülkelerdeki güncel şartları belirtilen kurallar tablo halinde paylaşıldı. Konuya ilişkin SHGM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ülkemizden yurt dışına seyahat edecek yolcuların ve ülkemize yurtdışından giriş yapacak yolcuların, Covid-19 tedbirleri kapsamında uymaları gereken kurallar ve şartlarla ilgili; Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Ülkelere Giriş Tablosu yayımlandı" denildi.

İNGİLTERE, DANİMARKA, BREZİLYA VE GÜNEY AFRİKA'DA BULUNMUŞ YOLCULAR İÇİN EV KARANTİNASI

Belirtilen kurallara göre İngiltere, Danimarka, Brezilya ve Güney Afrika'dan korona virüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye direkt uçuşlar yapılmıyor. Ancak bahsi geçen ülkelerde bulunmuş yolcuların Türkiye'ye uçuşu bulunan farklı bir ülke üzerinden gelen yolcular ise 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testinin yanı sıra, 14 günlük ev karantinasında kalma zorunluluğu bulunuyor. Diğer ülkelerden Türkiye'ye gelen yolcular ise PCR testiyle yurda giriş yapabilecek.

TÜRK YOLCULAR, ABD'YE NEGATİF PCR TESTİYLE GİDEBİLİYOR

Tabloda yer alan bilgilere göre, Türkiye'den ABD'ye seyahat edecek yolcular için 2 yaş ve üstü kişilerin uçuştan önceki 3 takvim günü içinde covıd-19 testi yaptırma ve negatif sonuçlarını yazılı olarak uçuş öncesinde ilgili havayolları yetkililerine ibraz etme zorunluluğu bulunuyor. Daha önce virüse yakalanmış olan kişilerin ise uçuştan önceki 90 gün içinde covıd-19'dan iyileştiklerine dair belgeler sunmaları gerekiyor.

Türkiye'den turist vizesiyle ülkeye girişlere izin vermeyen Almanya, sadece önemli bir rolde hizmet eden veya seyahatlerine acil bir ihtiyaç olan kişiler giriş yapabilmelerine izin veriyor. Bu yolcuların ülkeye girişten 48 saat önce yaptırılmış negatif PCR, RT-LAMP ve TMA test sonucu ibrazı gerekiyor. Öte yandan diğer Avrupa ülkeleri de Türkiye'den turist vizesiyle yolcu kabul etmiyor.

Çin de ülkeye girişlerde sıkı önlemler uyguluyor

Korona virüs salgının başladığı ülke olan Çin'de ise ülkeye girişlerde sıkı önlemler uygulanıyor. Bu kapsamda Çin'e seyahat etmek isteyen yolcular, ülkeye girişte uçuştan önceki 3 gün içerisinde yurt dışındaki Çin Halk Cumhuriyeti misyonlarının uygun gördüğü kurumlarda nükleik asit testi yaptırmak, Çin vatandaşlarının 'WeChat' isimli uygulama üzerinden gerekli onayı almaları, yabancı yolcuların ise uçuş öncesinde bir sağlık durumu beyannamesi almak için negatif test sonuçlarıyla birlikte bulundukları ülkelerdeki Çin Halk Cumhuriyeti misyonlarına başvurma zorunlukları bulunuyor. Yolculardan uçuştan önceki 48 saat içerisinde nükleik asit testinin yanı sıra IgM antikor testi (serum IgM antibody test) yaptırmaları isteniyor. Yolcular ülkeye girişte/dönüşte Çin makamlarınca gösterilen otellerde, kendi bütçeleriyle, 7 günü Çin yerel makamları tarafından belirlenen pandemi otelleri/merkezlerinde; 7 günü -tercihen 5'inci günde yapılan testin negatif çıkması halinde ev karantinası olacak şekilde, 14 gün zorunlu karantinaya giriyor. Karantina süresi sonunda PCR Testi tekrarlanıyor. Yolcular, Çin'e varışları akabinde en az 3 nükleik asit testine tabi tutuluyor. Yine yolcular karantinaya ilaveten 7 gün daha tıbbi müşahede altında tutuluyor.

(Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı